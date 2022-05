Im Minus liegt derzeit die KLA-Tencor-Aktie . Das Papier kostete zuletzt 311,00 Euro. Ein Minus in Höhe von 14,20 Euro müssen derzeit die Aktionäre von KLA-Tencor hinnehmen. Bewertet wird die Aktie zur Stunde am Aktienmarkt mit 311,00 Euro. Das Wertpapier von KLA-Tencor steht damit schlechter da als der Gesamtmarkt, gemessen am S&P 500 .

