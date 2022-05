Die GK Software SE (ISN: DE0007571424) ist mit einem sehr starken 1. Quartal in das Geschäftsjahr 2022 gestartet. Nach vorläufigen Zahlen wuchs der Umsatz um 30,7 Prozent auf 39,82 Mio. Euro. Die Basis für diesen Anstieg waren eine weiterhin starke Nachfrage nach Erweiterungen (Extensions) der Cloud-Standardplattformen sowie der Abschluss eines sehr bedeutenden CLOUD4RETAIL Vertrages. Die hohe Attraktivität der aktuellen Lösungswelt und die hervorragenden Kundenbeziehungen der Gesellschaft werden auch erneut durch zwei unabhängige Studien unterstrichen. So wurde GK in einer Untersuchung im Auftrag ...

