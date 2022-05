Berlin (ots) -Die Hamburger AfD-Fraktion beantragt im morgigen Parlamentarischen Untersuchungsausschuss "Cum-Ex-Steuergeldaffäre" (PUA), dass die SPD-Abgeordneten Dr. Mathias Petersen und Milan Pein wegen der persönlichen Beteiligung an zu untersuchenden Vorgängen vom Ausschuss ausgeschlossen werden sollen. Beide SPD-Ausschussmitglieder - Mathias Petersen ist sogar Vorsitzender des Cum-Ex-Ausschusses - waren Mitglied des geschäftsführenden Landesvorstands, der umstrittene Spendengelder in Höhe von 45.500 Euro der Warburg Bank-Gruppe angenommen hat.Dr. Alexander Wolf, Mitglied im Bundesvorstand der Alternative für Deutschland, Hamburger Fraktionsvizechef und Mitglied des Untersuchungsausschusses, dazu:"Die Genossen zeigen wenig Interesse an der Aufklärung des Skandals. Deshalb müssen sie unbedingt Platz machen, damit Licht ins rote Dunkel kommt."Die Teuerungen sind die Folge schlechter Politik.https://www.afd.de/preistreiber-stoppen/Pressekontakt:Alternative für DeutschlandBundesgeschäftsstelleSchillstraße 9 / 10785 BerlinTelefon: 030 - 220 23 710E-Mail: presse@afd.deOriginal-Content von: AfD - Alternative für Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/110332/5226951