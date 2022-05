DJ Heidelbergcement verstärkt sich mit Zukauf in Ghana

FRANKFURT (Dow Jones)--Heidelbergcement steigt mit 50 Prozent beim ghanaischen Zementhersteller CBI ein und beteiligt sich im Rahmen dessen am Bau der weltweit größten Anlage für kalzinierten Ton. 400.000 Tonnen jährlich sollen davon dort hergestellt werden, wie der Baustoffkonzern in Heidelberg mitteilte. 2024 solle die Produktion beginnen. Daneben wollen die Partner weitere Projekte für kalzinierten Ton in Westafrika prüfen.

Kalzinierter Ton ist in der Herstellung von Zement als klimafreundliche Alternative zum herkömmlichen Klinker geeignet. Bei der Herstellung werden deutlich weniger Treibhausgase freisetzt.

"Wir festigen unsere Position in einem vielversprechenden Schwellenland und reduzieren gleichzeitig die CO2-Emissionen deutlich", sagte Vorstandschef Dominik von Achten. "Kalzinierter Ton ist als Rohstoff attraktiv für westafrikanische Länder ohne größere Kalksteinvorkommen, um unabhängiger von Klinkerimporten zu werden."

Durch die Mahlanlage von CBI verdoppelt Heidelbergcement seine Zementkapazität in Ghana.

