Der von Jochen Zeitz geleitete Motorradhersteller gab bekann, dass er Produktion und Auslieferung zwei Wochen lang anhält. Davon ausgenommen bleibt die Sparte Elektromotorrad-Sparte des Konzerns (Marke LiveWire).



Der Hauptgrund der Verzögerung scheint bei einem bestimmten Lieferanten zu liegen, mit dem HARLEY-DAVIDSON nach eigener Darstellung am späten Dienstag in Kontakt stand.



Die HARLEY-Aktie steht in den USA vorbörslich bei - 7,5 % bzw. 33,08 $.



Helmut Gellermann, Bernecker Redaktion



