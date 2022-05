Die Aktie von Netflix kann am Donnerstag zwar rund zwei Prozent zulegen, doch der heftige Kursverlust von über sieben Prozent vom Vortag steckt Anlegern noch in den Knochen. Neben den bereits bekannten Sorgen am Gesamtmarkt dürften sich die Aktionäre aber auch an neuen Daten zur Entwicklung der Abonnentenzahlen gestört haben. Denn Netflix hat im ersten Quartal nicht nur Abonnenten verloren, sondern auch bei den Langzeit-Kunden enttäuscht.200.000 Abonnenten hat Netflix im vergangenen Quartal verloren. ...

