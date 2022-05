Die ACCENTRO Real Estate AG trotzt herausfordernden Marktumfeld: So fuhr Deutschlands führender Wohnungsprivatisierer im Auftaktquartal 2022 beim Verkaufsvolumen das zweitbeste Ergebnis der Firmengeschichte im ersten Quartal eines Geschäftsjahres ein. Das beurkundete Verkaufsvolumen belief sich auf 27,3 Mio. EUR mit 86 verkauften Einheiten, so Accentro. "Das Interesse an Wohnimmobilien ist weiter ...

