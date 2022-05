Mercedes-Benz Group will sich wieder stärker als Luxusmarke etablieren

Werbung



Am Donnerstagmittag hielt die Mercedes-Benz Group AG an der französischen C&xF4;te d' Azur ihr Strategie-Update ab und informierte die Öffentlichkeit über die zukünftige strategische Ausrichtung des Konzerns. Insgesamt möchte Mercedes den Fokus auf Luxusautos verstärken und damit den Kurs des Vorstandsvorsitzenden Ola Källenius fortsetzen. In den nächsten vier Jahren soll der Absatzanteil von Modellen wie EQS, S-Klasse, GLS und Maybach um 60% zulegen, während preisgünstigere Modelle wie die A-Klasse, GLB oder CLA in ihrer Variation komprimiert werden sollen. Damit will sich der Automobilbauer stärker als Luxuskonzern positionieren und das Produktportfolio demensprechend ausrichten. Zuletzt musste Mercedes die Bestellungen ihrer G-Klasse aufgrund des Chipmangels beschränken.





Jörg Scherer, Technischer Analyst der HSBC, analysiert in der heutigen Ausgabe des börsentäglich erscheinenden Newsletters Daily Trading u.a. den DAX©, den Silberpreis und die Deutsche Telekom. Interessierte können sich für ein kostenloses Abonnement anmelden und sich auf täglich aktuelle Chartanalysen freuen.

