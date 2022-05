Recover, ein führendes Unternehmen der Materialwissenschaften und weltweiter Hersteller von umweltfreundlichen, hochwertigen recycelten Baumwollfasern und Baumwollfasermischungen,wurde beim Green Product Award 2022 in der Kategorie Fashion ausgezeichnet. Das Unternehmen wurde für seine innovativen, umweltfreundlichen Produkte gewürdigt, die in Zusammenarbeit mit Unternehmen aus der Lieferkette entwickelt werden und großen Markenunternehmen und Einzelhändlern eine durchweg nachhaltige Lösung bieten.

Der internationale Green Product Award zeichnet seit 2013 Produkte, Dienstleistungen und Konzepte aus, die in Sachen Design, Innovationen und Nachhaltigkeit überzeugen. Mehr als 1500 Teilnehmer aus 52 Ländern bewarben sich für die diesjährigen Auszeichnungen. Recover wurde von einer internationalen Jury aus versierten Experten aufgrund seiner nachhaltigen und kosteneffizienten gebrauchsfertigen Lösung zum Gewinner in der Kategorie Fashion gekürt.

"Die Bekleidungsproduktion ist weltweit eine der Hauptursachen für CO2-Emissionen. Gleichzeitig wird auch die Lebensdauer der Kleidungsstücke immer kürzer. Recover hat durch das Prinzip der Kreislaufwirtschaft eine Lösung für beide Probleme gefunden", so die Jury.

Recover ist ein innovativer Textilhersteller, der seit 1947 Pionierarbeit in Sachen nachhaltige Materialien und Recycling leistet. Das Unternehmen recycelt Post-Industrial-, Pre-Consumer- und Post-Consumer-Baumwollabfälle, ersetzt den Anbau von Baumwolle, verringert die Wasserverschwendung in erheblichem Maße, beschränkt die Verwendung von Farbstoffen durch das RColorBlend-System und reduziert den Abfall auf Textildeponien. Durch die Integration seiner Baumwolle in die Lieferkette unterstützt Recover Marken- und Einzelhandelsunternehmen außerdem dabei, ihre Klimaziele zu erreichen und einen erheblichen positiven Einfluss auf die Umwelt auszuüben.

Helene Smits, Chief Sustainability Officer von Recover, äußerte sich dazu wie folgt: "Als engagierte Akteure, die einen Wandel in der Branche hervorrufen möchten, fühlen wir uns geehrt, bei den Green Product Awards als einer der Gewinner ausgezeichnet zu werden. Wir möchten dem Verbraucher nachhaltige Mode näherbringen und eine Kreislaufmode für alle erreichen, indem wir die Produktion unserer recycelten Baumwollfasern weltweit steigern."

Über Recover

Recover ist ein führendes Unternehmen im Bereich der Materialwissenschaften und weltweiter Hersteller von umweltfreundlichen, hochwertigen recycelten Baumwollfasern und Baumwollfasermischungen. Die hochwertigen, umweltfreundlichen und kostengünstigen Produkte des Unternehmens werden in Zusammenarbeit mit Unternehmen aus der Lieferkette für Einzelhandels- und Markenunternehmen aus aller Welt entwickelt und bieten eine nachhaltige Lösung, um Kreislaufmode für alle zu erreichen. Als Familienunternehmen in vierter Generation mit einer über 70-jährigen Geschichte in der Textilindustrie hat Recover es sich zur Aufgabe gemacht, seine proprietäre Technologie zu skalieren, um die Umwelt nachhaltig positiv zu beeinflussen und mit Marken- und Einzelhandelsunternehmen sowie anderen den Wandel vorantreibenden Akteuren zusammenzuarbeiten, um die Nachhaltigkeitsziele der Branche zu erreichen.

Über den Green Product Award

Seit 2013 zeichnet der internationale Green Product Award Produkte und Dienstleistungen aus, die hinsichtlich Design, Innovationen und Nachhaltigkeit überzeugen. Die Auszeichnung wird in 13 Kategorien verliehen: Architektur und Tiny Houses, Schönheits- und Körperpflege, Gebäudekomponenten, Konsumgüter, Mode, Innenarchitektur und Lifestyle, Kinder, Küche, Mobilität, Neue Materialien, Verpackung, Sport und Arbeitswelt. Der Green Concept Award, der in Kooperation mit der IKEA Stiftung verliehen wird, zeichnet ausschließlich Konzepte für nachhaltige Produkte und Dienstleistungen aus, die noch nicht auf dem Markt sind.

Ziel des Green Future Club ist es, den Verbrauchern und der Fertigungsindustrie als Inspiration gute Beispiele aufzuzeigen und den Award-Teilnehmern Feedback und Vernetzungsmöglichkeiten anzubieten, damit alle Produkte (schneller) nachhaltig hergestellt werden können. Im jährlich erscheinenden Green Trend Book werden die kommenden Nachhaltigkeitstrends und die Einreichungen vorgestellt, die ausgezeichnet wurden.

Contacts:

