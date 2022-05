Am Mittwoch hat Siemens Energy bekannt gegeben, dass die Übernahme der restlichen Anteile von Siemens Gamesa erwogen wird. So will der MDAX-Konzern die tiefgreifenden Probleme bei der für eine erfolgreiche Zukunft so wichtigen Windtochter endlich beheben. Bei den Experten kommt der Schritt gut an.Siemens Energy werde eine ausreichend hohe Prämie zahlen müssen, um die Minderheitsaktionäre von Siemens Gamesa zu überzeugen, so Analyst Gael de-Bray von der Deutschen Bank. Er rechnet mit einem Übernahmepreis ...

