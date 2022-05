Nach Darstellung des Analysten Jens Nielsen von GSC Research hat die 3U Holding AG im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2022 (per 31.12.) ein Zahlenwerk präsentiert, das insgesamt im Rahmen der Erwartungen lag. In der Folge bestätigt der Analyst das Kursziel und das Rating.

Nach Analystenaussage habe das Segment Erneuerbare Energien von einem sehr hohen Wind- und Sonneneinstrahlungsaufkommen profitiert. Im strategisch wichtigsten Geschäftsfeld Cloud Computing im Teilkonzern weclapp SE drücke hingegen - wie bereits im Rahmen des Unternehmensausblicks avisiert - der vor dem Hintergrund der weiteren Wachstumsperspektiven erfolgte Personalaufbau temporär auf die Marge. Dieser Effekt solle sich laut GSC jedoch im Zuge des weiter steigenden Umsatzvolumens wieder sukzessive auswachsen. Im Geschäftsfeld Online-Handel führe das anhaltende globale Lieferkettenproblem dazu, dass die hohe Nachfrage nicht im vollen Umfang bedient werden könne. Nach Meinung des Analysten solle bei einer Entspannung auf der Beschaffungsseite hier wieder ein nachhaltiges Wachstum einsetzen. Insgesamt sei der Analyst unverändert positiv für die weitere Entwicklung des 3U-Konzerns gestimmt. Dabei bleibe die Gesellschaft mit einer Konzerneigenkapitalquote von knapp 49 Prozent zum Quartalsende auch bilanziell gut aufgestellt. In der Folge bestätigt der Analyst das Kursziel von 4,10 Euro und erneuert das Rating "Kaufen".



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 19.05.2022, 16:50 Uhr)



