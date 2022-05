Zu unserer Redaktionsarbeit beim Bernecker Börsenkompass gehört auch der regelmäßige Austausch mit den Entscheidern in den Vorstandsetagen der Unternehmen. Heute stand so ein Gespräch mit dem Finanzvorstand eines börsennotierten mittelständischen Energiedienstleisters auf unserer Agenda. Dabei ging es nicht nur um die aktuellen Quartalszahlen, sondern auch die mittelfristige Perspektive der deutschen Energieversorgung. Mehr zu dazu jetzt in unserer heutigen Analyse.

Den vollständigen Artikel lesen ...