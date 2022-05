Bulle oder Bär? Selten wechselten sich die beiden Symbole für positive und negative Kursentwicklungen an der Börse so häufig ab wie in diesen Tagen - so verzeichnete der DAX am Donnerstag nach der positiven Entwicklung zuletzt wieder Verluste. Doch ist es ratsamer, in turbulenten Zeiten der Börse zu entsagen? Nein - denn egal in welche Richtung die Märkte auch ausschlagen, Renditechancen gibt es immer. Verfolgen Sie darüber hinaus noch eine klare und systematische Handelsstrategie, können aus Chancen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...