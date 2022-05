Das Unternehmen für Energiemanagement Eaton stellte heute eine Familie von 48-Volt-DC-DC-Wandlern für dieselbetriebene Nutzfahrzeuge vor, die zur Versorgung von Zubehör wie Antiblockiersystem und Beleuchtung eingesetzt werden können. Anders als Konkurrenzprodukte sind Eatons DC-DC-Wandler bei Umgebungstemperaturen von bis zu 85 Grad Celsius betriebsfähig und weisen einen Wirkungsgrad von 97 auf.

