Der Goldproduzent Agnico Eagle hat seinen Anteil an Cartier Resources kräftig aufgestockt und steigt damit wieder zum größten Einzelaktionär des Gold-Developers auf.

Cartier Resources: O3 Mining wird zum größten Aktionär…

Erst im Frühling hatte O3 Mining seinen Einstieg bei Cartier Resources (0,12 CAD | 0,09 Euro; CA1467721082) verkündet. O3 brachte sein seine East Cadillac-Goldliegenschaft bei Cartier ein und erhielt im Gegenzug einen Anteil von rund 17,5 Prozent am Unternehmen (siehe hier). Dadurch wurde O3 Mining zum größten Aktionär noch vor Agnico Eagle.

… doch Agnico Eagle legt nach

Doch der Goldriese, Börsenwert mehr als 12 Mrd. Euro, übernimmt nun wieder die Führung. In Folge einer 2016 geschlossenen Vereinbarung kauft Agnico Eagle 14 Mio. Einheiten an Cartier. Diese bestehen jeweils aus einer Aktie sowie einem Warrant mit einem Ausübungspreis von 16 Cents (Laufzeit 3 Jahre). Die Aktien werden für 13 Cents ausgegeben, also knapp ...

