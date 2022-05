Freiburg / Frankfurt (ots) -- Vorverkauf für Zusatzkonzerte in Köln und Frankfurt angelaufen- Silver Circle bietet zusätzliches Angebot in Frankfurt- Tickets ab sofort bei reservix.de und adticket.deTickets für die Konzerte des Superstars 50 Cent in Deutschland sind derzeit sehr gefragt. Nachdem das erste Konzert des Rappers, Songwriters und Schauspielers in Deutschland seit zwölf Jahren (25. Juni, Berlin) ausverkauft ist, gibt es in Frankfurt (29.6.) und Köln (28.6.) zwei Zusatzkonzerte. Um die große Nachfrage zu befriedigen, wurde in Frankfurt (Festhalle) ein zusätzlicher Silver Circle eingerichtet. Tickets für den zusätzlichen Wellenbrecher, der sich unmittelbar hinter dem beliebten Golden Circle befindet, sind ab sofort unter reservix.de und adticket.de verfügbar.Mittlerweile ist der preisgekrönte Rapper auch als Schauspieler in über 40 Filmen (inklusive dem halb autobiographischen "Get Rich or Die Tryin'") und Fernsehserien sowie als Filmproduzent diverser TV-Shows erfolgreich. Mit der 2005 gegründeten G-Unit Film & Television, Inc., produziert er u.a. die von der Kritik gefeierte Serie "Power" für den Kanal STARZ, in der er auch die Hauptrolle spielt. Seine erfolgreiche Filmkarriere umfasst zudem Rollen in mehreren Blockbustern, wie zuletzt in "Den of Thieves" an der Seite von Gerard Butler oder neben Sylvester Stallone in "Escape Plan 3: The Extractors". Das Multitalent baute seine Marke außerdem als Bestsellerautor und Unternehmer (u.a. Vitamin Water, Sire Spirits) erfolgreich aus.Im Juni 2022 tourt 50 Cent durch Europas Metropolen und bespielt u.a. London, Dublin und Paris. RBK Fusion präsentiert die Konzerte in Berlin und Frankfurt und holt die Legende kurz vor ihrem 47.Geburtstag endlich wieder auf die ganz großen Bühnen.Über Reservix:Reservix ist eines der führenden Ticketing-Unternehmen Deutschlands und betreibt die Ticketportale ADticket.de (http://adticket.de/), reservix.de, reservix.at und reservix.ch. Bundesweit sowie in Österreich und der Schweiz betreut der Full-Service-Dienstleister mehr als 7.000 Veranstalter aus den Bereichen Konzerte, Sport, Theater, Tourneen und Messen. Um diesen umfassenden Service zu ermöglichen, beschäftigt Reservix 450 Mitarbeiter in seinem Hauptsitz Freiburg und an den Standorten Frankfurt, Berlin, Düsseldorf, Duisburg, Hamburg, Leipzig, Oldenburg, Mühldorf am Inn und Wien. Weitere Informationen zum neuen Produkt ReservixStream finden Interessierte unter reservix.net/stream.Pressekontakt:Reservix GmbHSebastian Conrad, UnternehmenssprecherTel.: 0162/2686373, Mail: presse@reservix.deOriginal-Content von: KonTent Champion, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/138544/5227080