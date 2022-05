Hamburg (www.anleihencheck.de) - Zwischen den Renditen für sichere Staatsanleihen und Aktien ist stets ein interessantes Wechselspiel zu beobachten, das grundsätzlich in beide Richtungen gehen kann, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank AG.Entweder würden die Renditen steigen und dann dazu führen, dass die Aktienkurse nachgeben würden. Oder die Aktienkurse würden einbrechen und dafür sorgen, dass die Anleger in den vermeintlich sicheren Hafen der Staatsanleihen umschichten würden. Schaue man sich die Entwicklung der vergangenen Monate an, sei hier die erste Kausalität am Werk: Die Renditen seien im Zuge der geldpolitischen Wende und der hohen Inflation gestiegen und dies habe die Aktienmärkte belastet. Zwischenzeitlich gibt es aber immer wieder Tage - und aktuell scheinen wir in dieser Situation zu sein - in denen die Aktienkurse so stark einbrechen, dass im Zuge einer allgemein steigenden Risikoaversion Staatsanleihen wieder stärker gefragt sind und die Renditen sinken, also die umgekehrte Kausalität wirkt, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank AG. ...

