Energiekontor Aktie war bisher kein schlechtes Investment in "Nachhaltigkeit". Und heute fand die virtuelle Hauptversammlung der Energiekontor AG (ISIN: DE0005313506) statt. Wir verfolgten die Diskussionen von Aktionären über den Ablauf und die Inhalte dieser Versammlung im Netz und stellten einige Fragen zusammen, Und CEO Peter Szabo, der zuletzt am 25.01.2022 unseren Lesern in einem Interview einen umfangreichen Überblick über die Energiekontor Aktie gab, war spontan bereit diese Fragen im Nachlauf der Hauptversammlung zu beantworten - spannende, zeitnahe Einblicke in einen der Höhepunkte im ...

