Basel, Schweiz (ots/PRNewswire) -Key Search Executive Search ist jetzt Mitglied der Association of Executive Search and Leadership Consultants (https://www.aesc.org/) (AESC).Key Search ist stolz, der AESC beizutreten, die seit Jahrzehnten den Qualitätsstandard für den Bereich Führungskräftevermittlung und Leadership-Beratung vorgibt. Dank seiner unübertroffenen weltweiten Präsenz in über 70 Ländern hat die AESC Key Search als Mitglied zertifiziert, das das umfassende Engagement der Vereinigung für höchste Qualitätsstandards im Bereich Führungskräftevermittlung und Leadership-Beratung teilt.Als AESC-Mitglied steht Key Search (https://keysearch.com/) für die Aussage des Verbands, dass sich "AESC-Mitglieder zum Nutzen von Kunden, Kandidaten und der Berufsgruppe für Führungskräftevermittlung dafür entscheiden, sowohl die Branchennormen als auch die Erwartungen der Kunden zu übertreffen", und zwar bei jedem einzelnen Auftrag für Führungskräftevermittlung.Bei der Zusammenarbeit mit dem in der Schweiz ansässigen Boutique-Unternehmen für Führungskräftevermittlung können Kunden aus schnell wachsenden Start-ups und Unternehmen in ganz Europa (https://keysearch.com/clients/) auf die höchsten Qualitätsstandards der Branche zählen.Key Search bietet eine Reihe von Lösungen in den Bereichen Vorstands- und Führungskräftevermittlung und nutzt die fortschrittlichsten, digitalen Tools, die heutzutage für die Rekrutierung von Führungskräften verfügbar sind. Der äußerst anpassungsfähige, digitale Ansatz des Executive Search-Unternehmens ist bereit für die Zukunft der Führungskräftevermittlung (https://keysearch.com/executive-search/) und ihre aufkommenden Trends und passt perfekt zu seinen innovativen Kunden. Ein wachsendes Team von erfahrenen Führungskräftevermittlern bei Key Search (https://keysearch.com/team/) verpflichtet sich zu den höchsten Qualitätsstandards und dem Code of Professional Practice (https://www.aesc.org/profession/professional-code) der AESC, während exklusive interne Insight-Tools den Kunden den transparentesten, tech-fähigen und sichersten Executive-Search-Prozess bietet, der heute verfügbar ist.Zusätzlich zur Mitgliedschaft bei AESC hat sich Key Search dem Karriere-Service-Tool BlueSteps der AESC angeschlossen. Dieses soll es Führungskräften und Fachleuten, die umfassend in ihre Karriere investiert haben, ermöglichen, ihre langfristige Karriere zu planen und zu managen. Die Planung des nächsten Karriereschritts und die Suche nach einer geeigneten Position hängen oft vom beruflichen Netzwerk und der Sichtbarkeit der Person für Headhunter ab. BlueSteps ermöglicht es den Kandidaten, ihr Profil und ihren Lebenslauf in seiner Datenbank hochzuladen und bietet AESC-Mitgliedern wie Key Search ein exklusives und wertvolles Recruiting-Tool.Die Mitgliedschaft bei BlueSteps von AESC ermöglicht der Boutique-Personalberatungsfirma Key Search den Zugang zu hochqualifizierten Kandidaten für die Führungspositionen bei ihren Kunden. "Gute Führungskräfte bewerben sich nicht, sie werden gefunden", erklärt Franziska Palumbo-Seidel, die Gründerin von Key Search. Um den Führungskräften beim nächsten Schritt in ihrer Karriere zu helfen und den richtigen Kandidaten für ihre schnell wachsenden Kunden einzustellen, ist Key Search jetzt Mitglied von AESC und BlueSteps.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1821176/Key_Search_Logo.jpgPressekontakt:Franziska Palumbo-Seidel,+41 76 298 9813,franziska@keysearch.comOriginal-Content von: Key Search GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/163223/5227109