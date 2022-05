Die Ernennung soll den Wandel von Biognosys zu einem führenden Anbieter von Protein-Erkenntnissen für die Entwicklung neuer bahnbrechender Therapien unterstützen

Biognosys, ein führender Anbieter von Proteomik-Lösungen der nächsten Generation für die biowissenschaftliche Forschung und Arzneimittelentwicklung, gab heute die Ernennung von Dr. Beat Lüthi zum Verwaltungsratsmitglied bekannt.

Dr. Lüthi ist Chief Executive Officer der CTC Analytics AG, einem Schweizer Privatunternehmen, das in der Automatisierung und bei fortschrittlichen Lösungen für die Handhabung von Laborproben für die Pharma-, Biowissenschafts-, Chemie-, Umwelt-, Lebensmittel- und Aromenindustrie führend ist. Darüber hinaus hat er mehrere Verwaltungsratsmandate in börsennotierten Unternehmen inne, unter anderem als Chairman der Inficon-Gruppe, Vice Chairman der Straumann-Gruppe und Mitglied des Verwaltungsrats der Skan AG.

Dr. Lüthi Beat Lüthi hat an der ETH Zürich Elektrotechnik studiert und in Betriebswirtschaft promoviert. Außerdem absolvierte er ein International Executive Program an der INSEAD Business School.

Als Verwaltungsratsmitglied von Biognosys wird Dr. Lüthi maßgeblich an der Transformation des Unternehmens zu einem führenden Anbieter und Partner für Protein-Erkenntnisse zur Entwicklung neuer bahnbrechender Therapien beteiligt sein.

"Ich freue mich, zu einer Zeit zu Biognosys zu stoßen, in der die Proteomik in großem Umfang zur Beschleunigung der biowissenschaftlichen Forschung und Entwicklung eingesetzt wird", sagt Dr. Lüthi zu seiner Rolle als zukünftiges Verwaltungsratsmitglied bei Biognosys. "Das Unternehmen befindet sich an einem Wendepunkt, an dem es seine globale Führungsposition im Bereich der Proteomik ausbauen kann, und ich freue mich darauf, Teil dieser Reise zu sein."

"Ich freue mich, Dr. Lüthi als Verwaltungsratsmitglied willkommen zu heißen, um unsere nächste Wachstumsphase mit seiner umfassenden Erfahrung als Geschäftsführer und Verwaltungsratsmitglied im Bereich der Biowissenschaften zu unterstützen", kommentierte Dr. Oliver Rinner, CEO von Biognosys. "Ich möchte auch unserem scheidenden Verwaltungsratsmitglied Winfried Mayer für seine langjährigen, unschätzbaren Dienste in unserem Verwaltungsrat danken."

Über Biognosys

Wir bei Biognosys sind davon überzeugt, dass tiefe Einblicke in das Proteom der Schlüssel zu bahnbrechenden Entdeckungen sind, die die menschliche Gesundheit dramatisch verbessern können. Mit unserem vielseitigen Portfolio an proprietären Proteomik-Dienstleistungen, -Software und -Kits der nächsten Generation, darunter die Plattformen TrueDiscovery, TrueTarget und TrueSignature sowie die Flaggschiff-Software Spectronaut, ermöglichen wir es Life-Science-Forschern und Experten auf der Suche nach neuen Arzneimitteln, das Proteom aus jedem Blickwinkel zu betrachten. Diese Lösungen bieten einen multidimensionalen Überblick über Proteinexpression, -funktion und -struktur in allen biologischen Spezies und Probentypen. Die einzigartigen, patentierten Technologien von Biognosys nutzen die hochauflösende Massenspektrometrie, um Tausende von Proteinen in Tausenden von Proben mit branchenführender Präzision, Tiefe und Durchsatz zu quantifizieren. Durch fortschrittliche Datenanalyse verwandelt Biognosys die Daten in verwertbare Erkenntnisse für Forschung Entwicklung und klinische Forschung. Nähere Informationen finden Sie auf biognosys.com.

