Drohnen regieren die Welt: Sie liefern nicht nur Medikamente und Essen, sondern pflanzen auch Bäume an. Nun gibt es eine Unterwasserdrohne, die sich in weniger als einer Sekunde in ein Flugobjekt verwandeln kann. Vom Tauchgang in den Flug in nur 0,35 Sekunden: Forscher:innen haben eine Roboterdrohne entwickelt, die den Übergang zwischen Wasser und Luft perfekt beherrscht. Die Unterwasserdrohne ist in der Lage, sich in weniger als einer Sekunde in eine fliegende Drohne zu verwandeln. Und nicht nur das: Sie hat noch einen anderen Trick auf Lager. Dank ihrer von der Natur inspirierten Saugscheibe kann sie ...

