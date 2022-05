Grovara, ein erfolgreiches globales Großhandelsunternehmen, meldet die Unterzeichnung eines Pachtvertrags und die offizielle Unternehmensgründung für seine Geschäftstätigkeit in Dubai im Rahmen einer Kooperation mit Dubai Global Connect (DGC), einem dauerhaft tätigen Großhandelsmarkt, der Geschäfte zwischen internationalen Käufern und Verkäufern erleichtert.

Pictured is Phase 1 of Dubai Global Connect's development, which will feature 400,000 square meters of dedicated trade facilities including on-site storage, boutique offices, an innovation hub, and a Smart Service Centre to house third-party service providers (Photo: Business Wire)

Durch die Kooperation wird die digitale globale Handelsplattform von Grovara, bei der es sich um die erste dieser Art auf dem Markt handelt, in den unvergleichlichen physischen Marktplatz von DGC integriert. Den Käufern und Verkäufern aus aller Welt auf dem Großhandelsmarkt DGC wird dadurch ein noch nie dagewesenes Maß an Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit und Wachstumspotenzial geboten.

Grovara wird seinen international ausgerichteten B2B-Online-Marktplatz mit dem wegweisenden Showroom-Konzept von DGC für den Großhandel mit Lebensmitteln, Möbeln und Mode kombinieren, um den globalen Vertrieb von Markenkonsumgütern entscheidend zu optimieren. Die digitale Plattform von Grovara optimiert und automatisiert den weltweiten Großhandel. Sie versetzt die Käufer in die Lage, Lieferanten und Verkäufer zu finden und zu verwalten und gleichzeitig ihre Waren online zu präsentieren und zu verkaufen und sich um die Geschäftsabwicklung zu kümmern.

"Die Zukunft des Handels ist digital, aber das Menschliche darf nicht fehlen. Unser wegweisender globaler Marktplatz wird dazu beitragen, dass Markenunternehmen und Käufer auf dem Dubai Global Connect Markt online gehen", so Abu Kamara, Mitbegründer und CEO von Grovara. "Unsere Technologie ist ein Turbomotor für den internationalen Handel. In Verbindung mit dem topmodernen, maßgeschneiderten physischen Showroom-Marktplatz von DGC ist Dubai jetzt bereit, als Startrampe für dieses Projekt zu dienen."

Das DGC-Marktgelände ist eines der Highlights im schnell wachsenden Dubai South, dem größten Stadtentwicklungsprojekt in Dubai. Dubai South wird als Luftfahrt- und Logistik-Hub entwickelt, der eine multimodale Verkehrsinfrastruktur aufweist, welche den Luft-, Straßen- und Seeverkehr miteinander verbindet, sowie geplante Wohn- und Gewerbeanlagen umfasst. Dubai Global Connect (DGC) liegt zwischen dem internationalen Flughafen Al Maktoum, der nach Beendigung der Bauarbeiten der größte Flughafen der Welt sein wird, und Dschabal Ali, dem umschlagkräftigsten Hafen im Nahen und Mittleren Osten.

Mit 2,5 Milliarden Menschen in einem Umkreis von vier Flugstunden und mit 5 Milliarden Menschen in einem Umkreis von acht Flugstunden ist Dubai weltweit als idealer Wohn-, Arbeits- und Urlaubsort anerkannt und bietet zugleich transparente, unternehmensfreundliche Freihandelszonengesetze im gesamten Land. Die Freihandelszone Dubai South fördert den Innovationsgeist, erleichtert die Geschäftstätigkeit und bietet umfassende Dienstleistungen, die hundertprozentig ausländisches Eigentum sowie die Befreiung von der Körperschafts- und Einkommenssteuer ermöglichen.

Grovara wird die digitale Großhandelsoption für neue Unternehmen sein, die auf der Suche nach Käufern und Verkäufern sind. Dabei punktet das Unternehmen mit einfachen Entdeckungs-, Preisgestaltungs- und Einkaufsmöglichkeiten, die Zeit und Kosten einsparen. Gleichzeitig bietet das Konzept eine bessere Performance über einen betreuten Marktplatz. Die Verkäufer vertrauen auf die automatisierten Funktionen für die Export- und Betriebsdokumentverwaltung von Grovara und erzielen schnellere Verkäufe und Markenbewertungen, indem sie eine größere Anzahl von Kunden bedienen.

"Unsere Technologie und unser landeskundliches Know-how machen es den Käufern und Verkäufern aus der gesamten Region noch einfacher, sich in Dubai zu begegnen, wo sie die für ihr Wachstum erforderliche Unterstützung finden", so Eugenia Schlitter, Sales Director von Grovara.

Der DGC-Markt bietet eine Reihe von Räumlichkeiten und Dienstleistungen für Markenunternehmen und Käufer, z. B. Showrooms, Boutique-Büros, sichere Self-Storage-Einrichtungen mit direktem Zugang zu den Showrooms und ein Smart Service Center, das als zentrale Anlaufstelle eine Vielzahl von Geschäftsdienstleistungen bietet. Der DGC-Markt plant außerdem ein großzügiges Auditorium, ein Innovationszentrum, ein Entrepreneurship Center sowie ein ganzjähriges Programm mit branchenspezifischen Veranstaltungen.

"Wir freuen uns sehr, Grovara in der Gemeinschaft von Dubai Global Connect hier in Dubai begrüßen zu dürfen", so Paul Boots, Head of Business Development von DGC. "Grovara wird das ganze Jahr über das physische Showroom-System der DGC nutzen und eine Reihe von hervorragenden Markenunternehmen präsentieren können, die auf ihrer Plattform verfügbar sind.

Dubai ist das ideale Tor zu aufstrebenden Märkten in Schwellenländern. Das Zusammenspiel von Grovara und DGC wird es Markenunternehmen ermöglichen, über Dubai ihre Reichweite auf ein weltweites Käuferpublikum auszudehnen. Kooperationen dieser Art werden DGC weiterhin bei seinem Bestreben unterstützen, Dubai zu einem bevorzugten Ort für den internationalen B2B-Lebensmittelhandel zu machen. Wir freuen uns sehr darauf, das Unternehmen beim weiteren Wachstum seiner Geschäftstätigkeit zu unterstützen."

ÜBER GROVARA

Grovara ermöglicht als erster Online-Marktplatz, der den Export/Import von Tausenden von Konsumgütern in mehr als 50 Ländern unterstützt, einen einfachen globalen Großhandel. Mit Niederlassungen in Philadelphia (USA), Mexiko und Dubai erleichtert Grovara den globalen Export und Import über eine bedienungsfreundliche, technologiegestützte Plattform, welche Automatisierungsoptionen und intelligente Tools bietet. Grovara nutzt Transparenz, Offenheit und eine intuitive Benutzerführung, um eine einfache Abwicklung und Verwaltung der Geschäftsabläufe zu ermöglichen und auf diese Weise auf optimale Weise dynamisches globales Wachstumspotenzial zu erschließen. Weitere Informationen über das Unternehmen und über die Aufnahme in das betreute Ökosystem erhalten Sie unter Grovara.com.

