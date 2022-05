The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 19.05.2022.

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 19.05.2022

.

ISIN Name

CNE1000019J1 GUODIAN TECH.+ENV.GR.HYC1

CA50043K1093 KOLIBRI GLOBAL ENERGY INC

LU0309082799 DNCAI BEY.INF.+TRANS. B

US50187J1088 LEJU HOLDINGS LTD ADR 1

VGG2161P1163 CHINA SXT PHARMAC.DL-,004

