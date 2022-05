Sowohl an den Finanzmärkten als auch in der Geopolitik erleben wir derzeit tektonisches Beben - und dabei hängt alles mit allem zusammen und übt eine gegenseitige Wechselwirkung aus: So hat Russlands Invasion der Ukraine die Inflation weiter angefacht und verstetigt. Darauf wiederum reagieren die Notenbanken (vor allem die Notenbank der USA) durch eine rigidere Geldpolitik, ...

