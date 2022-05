Es klingt zunächst nach einem Aprilscherz - ist aber keiner. Google Russland schließt und meldet Konkurs an, nachdem die Regierung von Präsident Wladimir Putin das Bankkonto der Google-Niederlassung beschlagnahmt hat. "Die Beschlagnahmung des Bankkontos von Google Russland durch die russischen Behörden hat dazu geführt, dass unser russisches Büro nicht mehr funktionieren kann. Wir können Beschäftigte, Lieferanten und Verkäufer nicht mehr bezahlen, noch andere finanzielle Verpflichtungen erfüllen." Google-Mitarbeitende in Russland: Dubai oder arbeitslos Das hat ein Google-Sprecher am Mittwoch in einer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...