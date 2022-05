FEELM, die zu SMOORE gehörende Flaggschiffmarke für Zerstäubungstechnologie, veröffentlichte heute ihren "Race to Zero"-Plan und ihre Roadmap für Klimaneutralität. Der Plan bringt das Unternehmen FEELM nun in Richtung seiner Zielsetzung voran, Netto-Null-CO2-Emissionen bis zum Jahr 2050 bei seinen direkten Produktionsaktivitäten und seiner indirekt zugekauften Energie zu erreichen (Scope 1 und 2). Inzwischen ist FEELM darüber hinaus bestrebt, dass erneuerbare Energien bis zum Jahr 2030 zu 30% des Gesamtenergieverbrauchs beitragen werden.

Als eine der ersten Zerstäubungstechnolgiemarken von China, die nach Klimaneutralität strebt, sichert FEELM bereits heute zu, im Rahmen der vollständigen Lieferkette und der gesamten Produktlebensdauer durch die Entwicklung nachhaltiger Produkte, die Verbesserung der Energieeffizienz durch automatische Produktion, die Unterstützung der Lieferkette bei ihrer Dekarbonisierung und die Nutzung erneuerbarer Energien und umweltverträglicher Materialien künftig Netto-Null-CO2-Emissionen zu erreichen.

FEELM, der größte Lösungsanbieter von Vaping-Systemen, spielt im Rahmen der globalen Vaping-Lieferkette eine bedeutende Rolle. Einerseits stellt das Unternehmen seine Premium-Produkterfahrung aufgrund einer Partnerschaft mit Vaping-Marken rund um den Globus für Millionen globaler Verbraucher zur Verfügung; andererseits war FEELM Vorreiter einer nachhaltigen Revolution in der Lieferkette.

Stärkung der Nachhaltigkeit durch Einführung einer Reihe von FUTURE-Lösungen

FEELM ist in den Bereichen Nachhaltigkeit und grüne Produktinnovationen führend, wobei es sich dabei um die treibende Kraft der Branche in Richtung Klimaneutralität handelt. In seinem Streben, die globalen Verbraucher mit kohlenstofffreien Technologien zu versorgen, hat FEELM eine Reihe von FUTURE-Lösungen eingeführt, die Recyclingfähigkeit, Zerlegbarkeit, Bioabbaubarkeit und ein minimalistisches Design bieten.

Bereits seit 2019 war FEELM Vorreiter einer Reihe grüner Vaping-Lösungen. Beispielsweise wurde das Unternehmen mit dem Design Award 2020 für seine Einweg-Papier-E-Zigarette ausgezeichnet, die aus einer spiralförmigen Verbund-Papierhülse besteht, welche die Abbaubarkeitsrate auf rund 76% des Gesamtvolumens, verglichen mit der für traditionelle Vaping-Produkte verwendeten Plastikmenge, reduziert.

Darüber hinaus ist FEELM in der Lage, eine weitere umweltfreundliche nikotinfreie Einweg-E-Zigarette auf der Vaper Expo UK 2022 Ende Mai zu präsentieren. Dieses Produkt wurde mit dem Red Dot Award for Product Design 2022 ausgezeichnet. Seine externe Struktur besteht aus recycelbarer und wiederverwendbarer Aluminiumfolie. Sie ähnelt einem Papierfolienbeutel und dient selbst als Verpackungsbeutel und sorgt somit für eine Reduzierung des Verpackungsmaterials.

Unterstützung der Dekarbonisierung der globalen Lieferkette

Über die Entwicklung nachhaltiger Produkte hinaus arbeitet FEELM auch mit Lieferanten zusammen, um die Verwendung bioabbaubarer Produkte zu entwickeln und zu fördern und somit das Wasser-, Strom- und Gasverbrauchsmanagement zu optimieren. FEELM kooperiert darüber hinaus mit globalen Verbrauchern, um das Recycling und die Wiederverwendung zu fördern und somit einen praktikablen Weg zur Klimaneutralität für die Produktlebensdauer und für die Lieferkette zu erkunden.

Als umweltbewusster Hersteller hat FEELM Vaping-Marken rund um den Globus durch Reduzierung der Kohlenstoffbilanz unterstützt und seine Kunden in die Lage versetzt, Klimaneutralität bis zum Jahr 2050 durch die Vermeidung unnötiger Plastikverpackungen zu erreichen. Beispielsweise beseitigte FEELM die Einwegplastikverpackungen eines seiner größten Kunden. Durch die Vermeidung von Silikonhüllen für die E-Liquid-Hülsen konnte die gesamte Plastik-Trayverpackung durch Zellstoff ersetzt werden. Bereits bis zum Jahr 2020 hatte FEELM dazu beitragen, dass seine Kunden mehr als 100 Tonnen an Einwegplastikmaterial einsparen konnten dies entspricht rund 4 Millionen Plastikflaschen.

Bis heute ist China für nahezu 90% der weltweiten Produktion von Vaping-Produkten verantwortlich. Als weltweit größter Lösungsanbieter für geschlossene Vaping-Systeme widmet sich FEELM der Unterstützung der Klimaneutralität der gesamten Lieferkette. Das Unternehmen untersucht innovative, maßgeschneiderte kohlenstoffreduzierende Lösungen gemeinsam mit seinen Partnerunternehmen und deckt dabei den gesamten Bereich der Rohstoffversorgung, der Produktgestaltung, der Produktion sowie des Recyclings und der Wiederverwendbarkeit ab.

FEELM hat eine Reihe automatisierter Fertigungslinien eingerichtet, um die Energieeffizienz zu optimieren. Gemäß seiner internen Treibhausgaskontrolle und Wassermanagenment-Verfahren konnten die Treibhausgasemissionen und der Wasserverbrauch von FEELM um 16 bzw. im Jahresvergleich um 9,4 reduziert werden. Beispielsweise half eine der automatisierten Fabrikationsanlagen von FEELM 2,298 Millionen Kilowatt Strom einzusparen. Dies entspricht einer Reduzierung der Kohlenstoffdioxidemissionen um 601 Tonnen im Jahr 2021.

Einhaltung internationaler Standards und transparentere Gestaltung des Kohlenstoffmanagements

Bei der Einhaltung der Zielsetzung, dass 30 des Gesamtenergieverbrauchs bis zum Jahr 2030 aus erneuerbaren Energiequellen stammen, orientiert sich FEELM auch an den Standards internationaler Organisationen. Im Jahr 2022 hat FEELM die Standards des Carbon Disclosure Project (CDP) in seinem Betrieb und für seine Produktion eingeführt. Künftig plant FEELM die Vorgabe wissenschaftlich fundierter Emissionsminderungsziele durch Einreichung bei der Science Based Targets-Unternehmensinitiative (SBTi).

Die Science Based Targets Initiative (SBTi) ist eine Zusammenarbeit aus dem Jahr 2015 zwischen CDP, dem United Nations Global Compact, dem World Resources Institute (WRI) und dem World Wide Fund for Nature (WWF). Bis zum 11. Mai 2022 haben sich mehr als 2.466 Unternehmen aus über 70 Ländern und Regionen der Initiative angeschlossen, darunter 152 chinesische Unternehmen und ein Fünftel der Forbes-500-Unternehmen.

"Als ein Vorreiter bei der Globalisierung der chinesischen Vaping-Branche nutzt FEELM die Vorteile seiner gesamten Lieferkette und fundamentale FuE-Initiativen zur Reduzierung seiner Kohlenstoffbilanz. Da es sich China zum Ziel gesetzt hat, bis zum Jahr 2060 kohlenstoffneutral zu werden, ist FEELM nun in der Lage, seine Verpflichtung für Kohlenstoffneutralität in der chinesischen Vaping-Branche zu erfüllen, um einen kohlenstoffärmeren, grüneren und nachhaltigeren Entwicklungspfad durch modernste Technologien einzuschlagen", so Frank Han, Senior Vice President von SMOORE und President von FEELM.

In Zukunft wird FEELM seine Kohlenstoffbilanz von Vaping-Produkten durch Förderung von FuE-Initiativen und die Anwendung innovativer Treibhausgastechnologien sowie umweltfreundlicher Materialien weiter reduzieren. In Zusammenarbeit mit Lieferanten und Kunden ist FEELM darüber hinaus bestrebt, das Recycling und die Wiederverwendbarkeit von Vaping-Hülsenpatronen zu untersuchen und zu entwickeln und dabei eine bedeutendere Rolle bei der Dekarbonisierung der Branche einzunehmen.

