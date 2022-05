DJ PTA-Adhoc: Marinomed Biotech AG: Marinomed Biotech AG schließt Lizenzvereinbarung mit Procter & Gamble über Carragelose® Produkte ab

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Korneuburg (pta049/19.05.2022/23:40) - Marinomed Biotech AG (VSE:MARI), folgend als "Marinomed" bezeichnet, gibt den Abschluss einer Lizenzvereinbarung mit Procter & Gamble Company (NYSE: PG), folgend als "P&G" bezeichnet, bekannt. Die Vereinbarung betrifft die Vereinigten Staaten von Amerika und die Carragelose® Produkte von Marinomed, die durch mehrere Patente geschützt sind, die den Einsatz von Iota-Carrageen für die Behandlung von Krankheiten, die durch eine Infektion mit respiratorischen Viren ausgelöst werden, oder mit diesen assoziiert sind.

P&G übernimmt die notwendigen Schritte, um die regulatorische Zulassung für die Vermarktung der Carragelose® Produkte in den Vereinigten Staaten von Amerika zu erhalten. Marinomed ist verantwortlich für den Technologietransfer, insbesondere P&G die notwendigen Daten zu liefern, die für die regulatorische Zulassung gebraucht werden sowie das geistige Eigentum (Patente, Know-how) in Form einer Lizenz für die Vermarktung der Carragelose® Produkte in den Vereinigten Staaten von Amerika.

Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung und abhängig vom Erreichen bestimmter regulatorischer und kommerzieller Meilensteine hat Marinomed Anspruch auf Meilensteinzahlungen sowie Lizenzgebühren auf Verkäufe von Carragelose® Produkten in den Vereinigten Staaten von Amerika.

