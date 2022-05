GIGABYTE, ein weltweit führender Anbieter von Computertechnologie, präsentiert auf der kommenden COMPUTEX Taipei das Thema des Jahres, "Power of Computing", und stellt seine führenden Produkte und Lösungen für verschiedene Branchen und Bereiche vor.

GIGABYTE hat seine Präsentation rund um das Thema "Power of Computing" kuratiert, um zu zeigen, dass alle damit verbundenen Aspekte von der Cloud bis zum Edge, von der Zusammenarbeit im Team bis zur individuellen Gestaltung, von Geschäftsanwendungen bis zur persönlichen Nutzung, die Rechenleistung von Servern in Rechenzentren zur Verarbeitung riesiger Datenmengen und eingebettete Systeme im IoT und in PCs zur Wiedergabe von Echtzeitinformationen der Schlüssel zu bahnbrechenden Innovationen in den Bereichen KI, Cloud-Bereitstellung, intelligente Technologien und Erstellung digitaler Inhalte usw. sind.

Rechenzentren sind ein wesentlicher Bestandteil des technologischen Durchbruchs. GIGABYTE als anerkannter Pionier bei der Entwicklung neuer Serverprodukte für Entwickler hat an Software-Integrationen gearbeitet, um Produktlösungen anzubieten, die der Zukunft des digitalen Zeitalters entsprechen. GIGABYTE kooperiert zudem eng mit Anbietern in frühen Stadien der HPC-Server-Plattform-Entwicklung, sodass die Systemintegration und Optimierung von SmartNICs und GPGPUs eine heterogene Architektur in Servern ermöglicht, um anwendungsspezifische Rechenbeschleunigung, höhere Rechenleistung und Effizienz zu bieten. Neben der Unterstützung von x86-Anwendungen mit AMD- und Intel-Prozessoren bietet GIGABYTE auch ARM-Server an, die eine konsistente Datenverarbeitung und -kodierung vom Endgerät des Anwenders bis zum Edge ermöglichen, was nicht nur eine agile Reaktion fördert, sondern auch die Entwicklung von Innovationen in der von Edge Computing geprägten 5G-Ära beschleunigt.

GIGABYTE hat sich dem Ziel verschrieben, Rechenleistung zu nutzen, um Innovationen zu beschleunigen und die Lebensqualität zu verbessern. Dazu hat GIGABYTE verschiedene Kühlmethoden entwickelt und Produkte mit direkter Flüssigkeits- und Immersionskühlung auf den Markt gebracht, um durch die erhöhte Wärmeentwicklung in Rechenzentren entstehende Umweltbelastung zu reduzieren.

Im neuen digitalen Zeitalter, das von KI-gestützten Anwendungen angetrieben wird, hat GIGABYTE seine Server mit der MLSteam-Plattform von MyelinTe gekoppelt, um alle Computing-Server, Speicher- und Managementknoten zu bündeln und somit die Ressourcenzuweisung, Überwachung und Verwaltung zu erleichtern und die Ressourcenauslastung effektiv zu maximieren. GIGABYTE gibt Embedded-Computer für alltägliche Anwendungen wie selbstfahrende Autos und das Internet der Fahrzeuge frei, um seine Hardware-Erfahrung und -Kompetenz weiter auszubauen. Die ADCU-Serie von GIGABYTE ist in der Lage, massive Datenmengen zu verarbeiten und Entscheidungen zur Fahrzeugsteuerung in Echtzeit zu treffen. Die T-BOX kann Daten und die gegenseitige Kommunikation zwischen Straßenfahrzeugen verarbeiten und stellt damit eine ideale Lösung für das kommerzielle Flottenmanagement dar.

Datenverarbeitung ist der Motor für den technologischen Fortschritt, der nicht nur den Erfolg von Unternehmen ermöglicht, sondern auch für aufregende persönliche Erfahrungen sorgt. GIGABYTE zeigt ein virtuelles NVIDIA Omniverse Collaboration-Szenario mit einem Host-Client-Setup, bei dem die Hochleistungs-Workstation W771-Z00 und der BRIX-Mini-PC mit spektakulärer Optik zum Einsatz kommen. Es handelt sich um ein beeindruckendes Gaming-Showcase mit Gaming-Vorzeigelösungen auf Basis der Intel-Prozessoren der 12. Gen5. Zu weiteren Ausstattungsmerkmalen zählen mit dem iF Design Award ausgezeichnete Motherboards und Monitore, AMD Socket AM5-Motherboards mit fortschrittlichem Design und umfangreichen Funktionalitäten dank PCIe 5.0-Grafiksteckplatz und m.2-Gen5-Schnittstelle. Creator/Gaming-Laptops von GIGABYTE bieten hohe Leistung mit erstklassigem visuellen Erlebnis, wobei das neueste Vorzeige-Notebook für den Gaming-Einsatz mit dem 12. Gen Intel Core i9 HX-Prozessor einen Einblick in das Metaverse-Potenzial bietet.

Mit einer breiten Palette an Produktlösungen und Anwendungen ist GIGABYTE bestens vorbereitet, um vom 24. Maibis zum 27.Mai seine Hardware-Expertise und sein technologisches Know-how zu präsentieren. Das Portfolio verfügt die nötige Rechenleistung, um technologische Innovationen zu beschleunigen und die Vision "Upgrade Your Life" weiterzuverfolgen.

