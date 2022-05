DJ MÄRKTE ASIEN/Talfahrt folgt breite Erholung - Zinssenkung in China

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO / HONGKONG (Dow Jones)--Die ostasiatischen Aktienmärkte zeigen sich im Handelsverlauf am Freitag auf breiter Front erholt. Auch in Sydney (+1,1%) steigen die Kurse deutlich, womit auch dort die etwas schwächere Tendenz der Wall Street vom Vortag ignoriert wird.

Für einen positiven Impuls sorgt die chinesische Notenbank. Sie hat ihre Loan Prime Rate (LPR) im Fünfjahresbereich um 15 Basispunkte auf 4,45 Prozent gesenkt und im Einjahresbereich bei 3,70 Prozent belassen. Die Zinssenkung fällt damit stärker aus, als beispielsweise von den Analysten der Commerzbank mit 10 Basispunkten erwartet. Andererseits hatten diese auch im Einjahresbereich eine Senkung erwartet. Davon könnten die Notenbanker aber mit Blick auf den Yuan abgesehen haben, der zuletzt deutlich an Wert eingebüßt habe, heißt es im Handel.

Erst vor kurzem hatte die Notenbank Geschäftsbanken gestattet, die Hypothekenzinsen für Erstkäufer von Immobilien zu senken. Weil in China der Inflationsdruck nicht ganz so stark ausgeprägt ist, haben die Geldpolitiker dort noch Spielraum für derlei konjunkturstützende Maßnahmen, während andernorts die Zinsen derzeit teils deutlich steigen.

In Schanghai gewinnt der Composite-Index 1,1 Prozent, in Hongkong geht es um 1,8 Prozent nach oben, in Seoul um 1,6 Prozent. In Tokio legt der Nikkei-Index um 1,2 Prozent auf 26.707 Punkte zu.

Seiko Epson kräftig aufwärts

Seiko Epson machen einen Satz um über 9 Prozent nach oben. Der japanische Druckerhersteller hat einen Altienrückkauf und eine Sonderdividende angekündigt.

In Sydney sind Rohstoffaktien gesucht mit Blick auf die konjunkturstützende Zinssenkung im wichtigen Abnehmerland China. BHP verbessern sich um 1,8, Rio Tinto um 1,5 und Fortescue um 2,7 Prozent.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.140,50 +1,1% -4,1% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 26.707,36 +1,2% -6,5% 08:00 Kospi (Seoul) 2.634,53 +1,6% -11,5% 08:00 Schanghai-Comp. 3.131,40 +1,1% -14,0% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 20.489,63 +1,8% -11,8% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.231,83 +1,3% +3,2% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.551,35 +0,1% -0,8% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:20 % YTD EUR/USD 1,0574 -0,1% 1,0583 1,0475 -7,0% EUR/JPY 135,08 -0,1% 135,28 134,45 +3,2% EUR/GBP 0,8490 +0,1% 0,8485 0,8480 +1,0% GBP/USD 1,2456 -0,1% 1,2475 1,2352 -8,0% USD/JPY 127,77 +0,0% 127,75 128,38 +11,0% USD/KRW 1.270,89 +0,5% 1.263,95 1.278,86 +6,9% USD/CNY 6,7234 +0,2% 6,7125 6,7637 +5,8% USD/CNH 6,7255 -0,0% 6,7275 6,7821 +5,8% USD/HKD 7,8487 +0,0% 7,8476 7,8486 +0,7% AUD/USD 0,7024 -0,3% 0,7048 0,6972 -3,3% NZD/USD 0,6384 +0,0% 0,6384 0,6319 -6,5% Bitcoin BTC/USD 30.104,75 -0,4% 30.240,10 29.218,88 -34,9% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 110,85 112,21 -1,2% -1,36 +51,1% Brent/ICE 111,29 112,04 -0,7% -0,75 +43,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.842,90 1.841,94 +0,1% +0,96 +0,7% Silber (Spot) 21,90 21,92 -0,1% -0,02 -6,1% Platin (Spot) 964,53 964,90 -0,0% -0,37 -0,6% Kupfer-Future 4,26 4,29 -0,7% -0,03 -4,4%

