Die Aktie von BP befindet sich weiterhin in Schlagdistanz zum kürzlich markierten Mehrjahreshoch. Das Marktumfeld mit anhaltend hohen Öl- und Gaspreisen spielt dem britischen Energieriesen indes nach wie vor voll in die Karten. So haben sich die Ölpreise am Donnerstag nach deutlichen Vortagsverluste wieder gefangen und etwas zugelegt. Von den Vortagesverlusten machten die Ölpreise jedoch nur einen kleinen Teil wett. Wie schon am Vortag dämpfte die sehr trübe Stimmung an den Aktienmärkten die Ölpreise. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...