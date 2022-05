Lange haben sich Anleger und Analysten gefragt, wie Meta mit seinem teuren WhatsApp-Zukauf Geld verdienen will. Auf einem Firmenevent mit dem Namen Conversations hat Firmenchef Mark Zuckerberg am Donnerstagabend nun verraten, wie der US-Konzern seine Werbekunden dazu bringen will, auch auf WhatsApp Geld auszugeben, und ein wichtiges Update für die Business-Messaging-Angebote angekündigt.Dank eines kostenlosen Zugangs zur Cloud-API soll künftig auch kleinen und mittleren Unternehmen der Zugang zu ...

