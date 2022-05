Der Dax fährt derzeit Achterbahn um die 14.000 Punkte. Am Mittwoch kletterte Leitindex noch 200 Punkte über die 14.000er Marke, um einen Tag später über 300 Punkte darunter zufallen. Aktuell geht die wilde Fahrt wieder in Richtung der runden Marke. Ruhe kehrt also nicht ein an den Aktienmärkten, auch zum Wochenschluss dürfte es wieder volatil ...

Den vollständigen Artikel lesen ...