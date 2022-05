München (ots) -Auszeichnung in den Kategorien Multibanking Apps und Bestes AngebotDie C24 Bank hat die beste Multibanking App. Das ergab eine aktuelle Untersuchung des Deutschen Kundeninstituts (DKI) im Auftrag von BÖRSE ONLINE. Nach der Auswertung der Analyse belegte die App der C24 Bank den ersten Platz vor den Apps von Finanzblick und Outbank. Die App erhielt das Prädikat "Beste Banking App". Multibanking Apps bieten die Möglichkeit zur Verwaltung mehrerer Bankverbindungen in einer App.Außerdem hat die C24 Bank App das beste Angebot und die beste Funktionalität. Damit rangiert sie vor den Applikationen der Institute Deutsche Bank und Commerzbank.Das DKI befragte zunächst insgesamt 22 deutsche Banken schriftlich. Eine weitere Befragung wurde mithilfe von Testkund*innen durchgeführt. Die Website der Banken sowie der Aufbau der App waren ebenfalls Gegenstand der Untersuchung.Mit Multibanking alle Finanzen im BlickKunden binden mit dem Multibanking ihrer C24 Bank App auch Konten anderer Institute ein. Neben Girokonten können auch Sparkonten, Bausparverträge oder Depots fast aller in Deutschland ansässigen Banken angezeigt werden. Die Ausgabenanalyse und Vertragserkennung funktioniert für alle eingebundenen Konten.Über die C24 BankDie C24 Bank ist Teil der CHECK24 Gruppe. Sie wurde mit der Vision gegründet, Kund*innen ein besonders komfortables und sicheres Banking zu ermöglichen und gleichzeitig Funktionen bereitzustellen, mit denen sie ihre Finanzen optimieren und Geld sparen können. Die C24 Bank bietet ihren Kund*innen über die CHECK24 Vergleiche auch Finanzprodukte anderer Institute an - das ist konsequente Transparenz. Bei der C24 Bank ist ein Kontozugriff nur über das eigene Handy möglich. Zusätzlich wird der Zugriff immer über eine Zwei-Faktor-Authentifizierung abgesichert. Das bietet maximalen Schutz vor Missbrauch. Die C24 Bank nutzt künstliche Intelligenz und erkennt Einsparpotenziale. Dazu nutzt sie auch das Wissen von CHECK24 über viele tausend Tarife etwa bei Strom, Gas, Versicherungen oder Mobilfunk. Für die C24 Bank sind Nachhaltigkeit und Klimaschutz elementare Grundsätze ihres Handelns. Daher stellt sie ihre gesamten Aktivitäten und damit Girokonten klimapositiv.Pressekontakt:Maria Trottner, Public Relations, Tel. +49 89 2000 47 1174, maria.trottner@check24.deDaniel Friedheim, Director Public Relations, Tel. +49 89 2000 47 1170, daniel.friedheim@check24.deOriginal-Content von: CHECK24 GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/73164/5227178