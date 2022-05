Die jahrelange Krise bei Thyssenkrupp ist nach wie vor spürbar. Dank des aufwendigen Umbaus hat sich der Konzern zwar wieder zurück in die Gewinnzone gearbeitet. Doch noch immer verbrennen die Essener Quartal für Quartal viel Geld. Konzernchefin Martina Merz bekommt jetzt mehr Zeit, um Thyssenkrupp zurück in die Erfolgsspur zu führen.Merz soll Thyssenkrupp nun fünf weitere Jahre leiten. Der Aufsichtsrat hat am Donnerstag beschlossen, den bestehenden Vertrag für den Zeitraum Ende April 2023 bis Ende ...

