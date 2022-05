NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Hellofresh auf "Underperform" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Analyst William Woods begründet seine Skepsis in einer am Freitag vorliegenden Studie weiter mit dem Aufpreis der Kochboxen gegenüber selbst gekochtem Essen mit selbst gekauften Zutaten. Bei der Analyse eines 5-Wochen-Plans sei Hellofresh bis zu dreimal so teuer gewesen. Das beschränke die Zielgruppe auf Topverdiener./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2022 / 13:57 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.05.2022 / 04:00 / UTC

DE000A161408