Apple bereitet den Launch einer neuen Produktkategorie vor. Ein AR/VR-Headset soll das erste neue Produkt seit der Apple Watch werden. Die Lufthansa will am Montag ihr Angebot für die ITA vorlegen. Zusammen mit der schweizer MSC will man die ehemalige Alitalia übernehmen. McDonalds hat einen Käufer für das Russlandgeschäft gefunden. Ein Lizenznehmer aus Sibirien übernimmt die 850 russischen Filialen.China verhilft dem asiatischen Handel heute früh ins Plus. Der chinesische Bankensektor hat die Zinsen für langfristige Kredite von 4,6 % ...

