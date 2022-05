Bestandsaufnahme der Lage am Markt und in den Depots, spannende Trends in Themen gebündelt, Krpytos und kritische Punkte - die wichtigsten Erkenntnisse beim 15. ETF-Forum in aller Kürze. 18. Mai 2022. Frankfurt (Börse Frankfurt). Die Freude darüber, sich wieder persönlich zu treffen, war deutlich zu spüren und prägte die Grundstimmung des diesjährigen 15. ETF-Forums der Deutsche Börse AG, das am 5. Mai in Frankfurt stattfand. Beim großen Branchen-Treffen für professionelle Investor*innen, Berater*innen ...

