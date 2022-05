DJ Zurich Insurance Group verkauft ihr Russland-Geschäft

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Zurich Insurance Group verkauft ihr Geschäft in Russland und steigt aus dem Markt aus. Wie die Schweizer mitteilten, sind die Käufer 11 Mitglieder der Geschäftseinheit. Unter den neuen Eigentümern soll das Unternehmen unabhängig unter einer anderen Marke tätig sein. Zurich Russland ist ein Schaden- und Unfallversicherer mit einem Anteil von rund 0,3 Prozent am russischen Nichtlebensversicherungsmarkt. Das Hauptgeschäft besteht darin, Zurichs internationale Kunden und deren Aktivitäten in Russland zu unterstützen. Im Jahr 2021 verzeichnete Zurich Russland Bruttoprämien von rund 34 Millionen US-Dollar, wovon 3 Millionen Dollar auf inländische Kunden entfielen.

May 20, 2022

