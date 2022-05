Alpha Metallurgical Resources: Kokskohle profitiert im Windschatten der Energiemärkte! >>> PULLBACK-SETUP mit AMR <<<

Gute fundamentale Kennzahlen bei Alpha Metallurgical Resources (AMR). Dividendenzahlungen und Aktienrückkäufe angekündigt. Börsentäglich coole Setups im Traders Live Chat bei ratgeberGELD.at!

Symbol: AMR ISIN: US25746U1097

Rückblick: Die Aktie des Kokskohleherstellers hat im Halbjahresverlauf um rund 212 Prozent zugelegt. Der Rücksetzer zum 20er-EMA könnte ideal sein, um die Gelegenheit für neue Long-Einstiege zu nutzen.

Chart vom 19.05.2022 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 84.25 USD





Meine Expertenmeinung zu AMR

Meinung: Zusammen mit dem Energiesektor konnte auch Alpha Metallurgical Resource von höheren Kohlepreisen profitieren und hat nach zwei Verlustjahren wieder schwarze Zahlen geshcrieben. Alpha Metallurgical Resources ist ein in Tennessee ansässiges Bergbauunternehmen, das zwanzig Kohlebergwerke in Virginia und West Virginia besitzt und betreibt. Darüber hinaus besitzt es acht Kohleaufbereitungs- und Verladeanlagen. Das Geschäftsmodell von Alpha ist relativ einfach: Kokskohle herstellen, verarbeiten und verkaufen an Stahlwerke in aller Welt. Das Unternehmen hat eine hervorragendes erstes Quartal abgeliefert und Dividendenzahlungen und Aktienrückkäufe angekündigt.

Mögliches Setup

Setup: Wir orientieren uns an den letzten beiden Tageskerzen, setzten Trigger und Stopp Loss darüber und darunter und peilen als Kursziel das Pivot-Hoch vom 6. Mai an. Frische Quartalszahlen stehen für den 4. August auf der Agenda, so dass wir den Trade lange laufen lasssen können. Weitere coole Setups gibt es börsentäglich im Traders Live Chat bei ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in AMR.

Veröffentlichungsdatum: 19.05.2022

