Partystimmung bei Plug Power-Aktionären. Die Aktie liegt immerhin rund vier Prozent in der Gewinnzone. Mit diesem Kurssprung kostet das Papier nun 16,25 EUR. Startet hier jetzt die nächste Party?

Die übergeordnete Technik bleibt trotz des Anstiegs angeschlagen. Denn eine wichtige Unterstützung ist immer noch in Schlagdistanz. Diese Grenze ist bei 12,29 EUR zu finden. Wir dürfen uns also voller Ungeduld auf die nächsten Tage freuen.

Investoren, die an die langfristige Perspektive denken, bekommen durch den 200er-Durchschnittskurs derzeit keine Bestätigung. Da dieser Indikator bei 24,33 EUR notiert und dadurch eher für fallende Kurse spricht. Doch selbst in Abwärtstrends gibt es Tage, an denen die Kurse ganz einfach nach oben wollen.

Fazit: Ist das bei Plug ...

