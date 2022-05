Der deutsche Leitindex steigt am Freitag vorbörslich und testet die Marke von 14.000 Punkten. Beim S&P 500 könnte sich ein potenzieller Doppelboden abzeichnen - der Abwärtstrend bleibt dennoch intakt. Die US-Anleihepreise (Tnote) befinden sich in einer komplexeren Aufwärtskorrektur. EURUSD nimmt den Erholungskurs wieder auf. Gold mit einer stärkeren Gegenbewegung. Es gibt einen Rollover am Ölmarkt ...

