Einmal mehr weht der Biokraftstoff-Industrie der politische Gegenwind kräftig ins Gesicht. Verbio lässt sich davon nicht beunruhigen und investiert weiter in seine Standorte - auch in Deutschland. In Zörbig, Sachsen-Anhalt beispielsweise, wird ein neues Projekt mit Hitachi Zosen Inova vorangetrieben.Der Partner soll eine Gasreinigungsanlage zur Aufbereitung von Biomethan errichten. Das von Verbio hergestellte Biomethan werdr zukünftig in einer BioLNG-Anlage verflüssigt und im Kraftstoffmarkt eingesetzt, ...

