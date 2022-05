Trotz schwacher Vorgaben aus den USA ziehen die Kurse in Asien heute Morgen kräftig an. Stützungsmaßnahmen der chinesischen Regierung lassen Anleger wieder zu Aktien greifen, wobei vor allem die in Hongkong gefragt sind. Der DAX marschiert mit deren Unterstützung wieder auf die 14.000-Punkte-Marke zu.An der Wall Street machen die Big Techs wie Apple oder Alphabet Sorgen. Im Gegensatz dazu steht Lucid wieder stärker im Fokus, genauso wie SolarEdge oder BYD. Verbio ist auch immer wieder Thema. Positive ...

