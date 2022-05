Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Der in Künzelsau ansässige Montage- und Befestigungstechnikkonzern Würth emittiert eine Anleihe (ISIN XS2480515662/ WKN A3K5DY) mit Fälligkeit zum 23.08.2030, so die Börse Stuttgart.Der Nominalzinssatz liege bei 2,125%. Die erste anteilige Zinszahlung finde bereits am 23.08.2022 statt. Die weiteren Zinszahlungen würden im jährlichen Turnus erfolgen. Der Mindestbetrag der handelbaren Einheit entspreche 1.000 Euro in kleinsten handelbaren Einheiten von ebenfalls 1.000 Euro. S&P vergebe für Würth ein A Rating. Die Anleihe sei durch Würth vorzeitig kündbar. (Bonds Weekly Ausgabe vom 19.05.2022) (20.05.2022/alc/n/a) ...

