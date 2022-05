Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die jüngsten Konjunkturdaten in den USA sind gemischt ausgefallen, so die Analysten der Helaba.So hätten die Einzelhandelsumsätze und die Industrieproduktion durchaus überzeugt, während Stimmungsbarometer der FED enttäuscht und auf Risiken hingewiesen hätten. Die Märkte hätten seit Wochenmitte auf Risk-off-Modus geschaltet und die Kurse an den Aktienbörsen hätten wieder nachgegeben, ebenso wie ein Reihe von Rohstoffpreisen. ITRAXX-Indices seien gestiegen und die als sicher geltenden Staatsanleihen hätten diesmal trotz der anhaltenden Zinsspekulationen profitiert. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...