Fehraltorf (ots) -Drei Veranstaltungen und drei Branchen unter einem Dach: Am 15. Juni 2022 findet im Congress Center Basel die grösste Veranstaltung für Licht und Smart Home der Schweiz statt.Über 40 Referentinnen und Referenten, 60+ Aussteller und über 800 Teilnehmende tauschen sich aus über die neuesten Trends in der Smart Home und Licht Branche. Für die Teilnehmenden bietet sich eine attraktive Möglichkeit, an einem Tagen an drei Veranstaltungen teilzunehmen.Smart Homes bieten bereits heute Annehmlichkeiten, die wir längst nicht mehr missen wollen. Bequemlichkeiten, die uns den zum Teil stressigen Alltag vergessen lassen. Aber dies allein rechtfertigt kaum die Investitionen, welche in smarte Technologien gesteckt werden müssen.Eine komplett neue Ausrichtung beim Smart Home ist die Rolle des Energie-Managements, die eine Schlüsselrolle spielt. Da gehört der ökologische Fussabdruck dazu. Sind die eingesetzten Technologien nachhaltig, erlaubt der Ausbau und Ersatz die viel gelobte Kreislaufwirtschaft. Smart Homes werden zunehmend zu Ökosystemen, bei denen die einzelnen Komponenten nicht mehr isoliert betrachtet werden. Auch der Umgang mit den Daten darf nicht isoliert betrachtet werden, die ein Smart Home benötigt, um überhaupt smart reagieren zu können.Die Energieeffizienz schlägt sich auch in der Normung nieder: Von der Planung bis zur Umsetzung muss darauf geachtet werden, dass die Beleuchtungsqualität und Effizienz als wichtiges Qualitätsmerkmal gelten. Vernetztes Denken und themenübergreifendes Know-how ist heute unerlässlich. Nebst Themen, die Licht in ihrer Gesamtheit erfassen, werden Vertiefungen, Projektberichte im Bereich der Lichtplanung, des Lichts im Aussenraum und der Lichttechnik, Steuerung und IoT besprochen.Am Forum Smart Home / Swiss Lighting / Tageslicht Symposium werden die aktuellen Entwicklungen der Licht- und Smart-Home-Branche thematisiert und ein interaktiver Wissens- und Erfahrungsaustausch ermöglicht.Weitere Informationen zur Veranstaltung: smarthome-swisslightingPressekontakt:Kontakt zur Veranstaltung Forum Smart Home / Swiss Lighting / Tageslicht Symposium 2022Livia Russell, Event Managerin Fachtagungen, livia.russell@electrosuisse.chT +41 58 595 12 68Kontakt Electrosuisse:Christine Andres, PR-Verantwortliche, christine.andres@electrosuisse.ch,T +41 58 595 12 13Original-Content von: Electrosuisse, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100005499/100889534