HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Evonik von 34,70 auf 35,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Dies schrieb Analyst Oliver Schwarz in einer am Freitag vorliegenden Studie anlässlich der mittelfristigen Planungen, die auf dem Kapitalmarkttag vorgestellt wurden. Nachhaltigkeit sei das große Thema für die Entwicklung des Chemiekonzerns. Für die Geschäftsbereiche des Segments Performance Materials rund um Standardprodukte plane man entweder den Verkauf oder Joint Ventures. Der Analyst hob zudem seine Gewinnerwartungen an und verwies auf die Resultate des ersten Quartals sowie eine weiterhin gute Nachfrage auch im zweiten Jahresviertel./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.05.2022 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000EVNK013

