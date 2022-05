Berlin (ots) -Zum fünften Mal feiern heute Nachbar:innen in ganz Deutschland mit kleinen und großen Nachbarschaftsaktionen den Tag der Nachbarn. Die vielfältige Auswahl der Aktivitäten in diesem Jahr zeigt insbesondere, dass Nachbarschaft alle Menschen miteinander verbindet und nachbarschaftliches Miteinander keine Grenzen kennt.Ob ein klassisches Nachbarschaftstreffen, gemeinsame Pflanzaktion, Kleidertauschparty oder Hofkonzert - rund 2.500 Nachbar:innen haben vielfältige Aktionen in ihrer Nachbarschaft für heute angemeldet. Zum fünften Mal findet der von der nebenan.de Stiftung initiierte Tag der Nachbarn statt und setzt damit ein Zeichen für das solidarische Miteinander in der Gesellschaft. In diesem Jahr steht der Aktionstag unter dem Motto "Nachbarschaft verbindet" und soll insbesondere den Zusammenhalt und die Solidarität mit Geflüchteten als neue Nachbar:innen stärken."Heute ist eine tolle Gelegenheit, neue Nachbar*innen kennenzulernen, mit ihnen ins Gespräch zu kommen und Kontakte zu knüpfen, die länger bestehen bleiben. Die Pandemie hat uns einmal mehr mit aller Deutlichkeit vor Augen geführt, wie wertvoll solche Beziehungen gerade im Alltag sind. Darum ist dieser Tag so wichtig: Für mehr Gemeinschaft und eine Nachbarschaft, in der wir uns zu Hause fühlen. Natürlich begrüßen wir auch alle geflüchteten Menschen aus der Ukraine als neue Nachbar*innen." sagt Lisa Paus, Bundesfamilienministerin.Aktion finden und mitmachen:Bisher wurden mehr als 4.000 Nachbarschaftsaktionen von rund 2.500 Teilnehmer:innen angemeldet: Wer mitfeiern möchte kann auf der Karte unter www.tagdernachbarn.de seine Postleitzahl eingeben, eine Aktion in der Nähe suchen und mitmachen.Bundesfamilienministerin Lisa Paus honoriert heute die Initiative mit einem Besuch im Berliner Stadtteil Wedding. Sie wird dort bei einem Nachbarschaftsfest der NachbarschaftsEtage Fabrik Osloer Straße e.V. Der Tag der Nachbarn der nebenan.de Stiftung (https://www.nebenan-stiftung.de/) wird gefördert durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend sowie durch die Deutsche Fernsehlotterie, den Deutschen Städtetag, die Diakonie Deutschland und EDEKA. Brandenburg (104 Teilnehmer:innen)10. Sachsen-Anhalt (73 Teilnehmer:innen)11. Schleswig-Holstein (73 Teilnehmer:innen)12. Hamburg (65 Teilnehmer:innen)13. Thüringen (63 Teilnehmer:innen)14. Mecklenburg-Vorpommern (61 Teilnehmer:innen)15. Bremen (37 Teilnehmer:innen)16. Saarland (26 Teilnehmer:innen)Baden-WürttembergKarlsruhe20.05., 15.00 bis 18.00 UhrKommt vorbei, nehmt Freu(n)de mit! (https://www.tagdernachbarn.de/de/aktion/76139-karlsruhe-kommt-vorbei-nehmt-freu-n-de-mit-im-kauz-gartchen)Das Urban-Gardening-Projekt Kauz-Gärtchen des Bürgervereins möchte ein "Schwätzbänkle" einweihen und lädt zum gemeinsamen Verweilen ein. Jeweils um 15 und um 16 Uhr werden Kräutermärchen aus aller Welt für Groß und Klein vorgelesen. Zudem werden Samentütchen zum Mitnehmen verteilt und mehr Informationen zum neuen Projekt "Wald. Stadt. Klima- AktionsRaum für achtsame & nachhaltige Lebensgestaltung" vorgestellt.Viele weitere Nachbarschaftsaktionen in Baden-Württemberg gibt es hier. (https://www.tagdernachbarn.de/de/suche)BayernRödental20.5., 14.00 bis 16.00 UhrSpielestraße für Jung und Alt (https://www.tagdernachbarn.de/de/aktion/96472-rodental-spielestrasse-fur-jung-und-alt)Das Seniorenbüro Rödental und die Lebenshilfe e.V., bauen am 20. Mai von 10 bis 16 Uhr eine Spielstraße im Garten der Schlesierstraße 20 auf. Gummihüpftiere, Krabbeltunnel, Wippschaukel, Schwungtuch, Springseile, Ringwurfspiel und vieles mehr können ausprobiert werden. Alle Nachbar:innen sind herzlich eingeladen! Es darf gespielt, gequatscht, gelacht werden. Und vielleicht werden sogar neue Freundschaften geknüpft.Viele weitere Nachbarschaftsaktionen in Bayern gibt es hier (https://www.tagdernachbarn.de/de/suche).BerlinWedding20.5., 15.00 bis 18.00 UhrMusikalisches Nachbarschaftsfest im Stadtteilzentrum (https://www.tagdernachbarn.de/de/aktion/13359-berlin-fest-der-nachbarschaft)Die NachbarschaftsEtage Fabrik Osloer Straße plant ein Nachbarschaftsfest mit Musik (Live Brass Band u.a.), Auftritten von Gruppen aus dem Haus (z.B. Tanzgruppen, Chor) und vielfältigen Angeboten für Familien und Kinder. Darüber hinaus sind alle Nachbar:innen eingeladen, etwas zum Buffet beizusteuern. An einer langen Tafel im Hof wird dann gemeinsam gegessen. Die ganze Nachbarschaft ist herzlich eingeladen!Viele weitere Nachbarschaftsaktionen in Berlin gibt es hier (https://www.tagdernachbarn.de/de/suche).BrandenburgLuckenwalde20.5., 14.00 bis 19.00 UhrFlohmarkt im MGH (https://www.tagdernachbarn.de/de/aktion/14943-luckenwalde-flohmarkt-im-mgh)Anlässlich des Tag der Nachbarn veranstaltet das Mehrgenerationenhaus einen zweitägigen Flohmarkt. Alle Interessierten sind eingeladen zum Stöbern, Suchen und Finden. Die Einnahmen kommen als Spende der Arbeit im Mehrgenerationenhaus zugute und gehen damit direkt an die Menschen, die die Angebote in Anspruch nehmen. Alle Nachbar:innen sind herzlich eingeladen!Viele weitere Nachbarschaftsaktionen in Brandenburg gibt es hier (https://www.tagdernachbarn.de/de/suche).BremenBremen20.5., 10.00 bis 19.30 UhrTreffen in der Nachbarschaft (https://www.tagdernachbarn.de/de/aktion/28203-bremen-treffen-in-der-nachbarschaft)Hier sollen sich Nachbar:innen begegnen können. Alle sind herzlich eingeladen, gemeinsam der Musik zu lauschen, Kreatives zu gestalten und zusammen am Mittagstisch den so genannten "BioBiss" zu genießen. Dies sind einige Aktionen die von Mieter:innen des Hauses im Viertel (Bremer Heimstiftung) und den Kooperationspartner:innen (u.a. Dienstleistungszentrum Mitte - DRK Kreisverband Bremen e.V., Montessori Kindergarten) am 20. Mai initiiert werden.Viele weitere Nachbarschaftsaktionen in Bremen gibt es hier (https://www.tagdernachbarn.de/de/suche).HamburgHamburg Barmbek-Nord20.5., 11.30 bis 17.30 UhrGemeinsam Barmbek nachhaltig gestalten (https://www.tagdernachbarn.de/de/aktion/22305-hamburg-gemeinsam-barmbek-nachhaltig-gestalten)"Lasst uns Barmbek gemeinsam grüner machen". Das ist das Motto der Veranstalter:innen. Sie laden herzlich zur gemeinsamen Pflanzaktion ein. Ob Hochbeet, Garten oder kleine Pflanztöpfe für den Balkon - für alle ist etwas dabei. Nebenbei erfahren Besucher:innen noch vieles über insektenfreundliche Gärten, Balkone und Grünstreifen. Und damit die Pflanzen auch Raum zum Atmen haben, finden ebenfalls ein Clean-Up-Event statt. Das passende Equipment gibt es vor Ort.Viele weitere Nachbarschaftsaktionen in Hamburg gibt es hier (https://www.tagdernachbarn.de/de/suche).HessenLangen20.5., 15.00 bis 17.00 UhrErdbeerzeit im ZenJA (https://www.tagdernachbarn.de/de/aktion/63225-langen-erdbeerzeit-im-zenja)Endlich ist sie da - die Erdbeerzeit! Jedes Jahr freuen sich Groß und Klein, wenn es wieder wärmer wird - denn dann ist wieder Erdbeerzeit, auch im Familiencafé ZenJA. Am 20. Mai lädt das Familiencafé zum Tag der Nachbarn alle Gäste zu Kaffee und Erdbeerkuchen ein - und weil Erdbeeren so verführerisch nach Sommer schmecken, gibt es für alle Schleckermäuler auch noch leckeres Erdbeereis. Die ganze Nachbarschaft ist herzlich willkommen!Viele weitere Nachbarschaftsaktionen in Hessen gibt es hier (https://www.tagdernachbarn.de/de/suche).Mecklenburg-VorpommernWismar20.5., 13.00 bis 17.00 UhrPflanzentausch im Generationengarten (https://www.tagdernachbarn.de/de/aktion/18273-gustrow-treff-im-garten-cafe-pflanzaktion-im-generationengarten)Der DRK-Kreisverband Nordwestmecklenburg e.V. plant am 20. Mai in der Hans-Grundig-Str. 34 in Wismar eine Aktion zum Tag der Nachbarn! Für Kinder wird es eine Hüpfburg sowie eine Mal- und Spielstraße geben. Bei Musik und Kaffee und Kuchen können sich Nachbar:innen in lockerer Atmosphäre näher kennenlernen. Die "Stadtmütter Wismar" stellen sich ebenfalls vor. Zudem erhalten alle Besucher:innen eine kleine Überraschungstüte.Viele weitere Nachbarschaftsaktionen in Mecklenburg-Vorpommern gibt es hier (https://www.tagdernachbarn.de/de/suche).NiedersachsenWesthagen20.5., 15.00 bis 17.00 UhrFotospaziergang durch Westhagen - Entdecke deinen Stadtteil neu! (https://www.tagdernachbarn.de/de/aktion/38444-wolfsburg-westhagen-fotospaziergang-durch-westhagen-entdecke-deinen-stadtteil-neu)Das neue KulturHaus in Westhagen nimmt ab Mai seinen vorläufigen Testbetrieb als soziokulturelle Begegnungsstätte mit ersten, vereinzelnden Schnupperveranstaltungen auf. Im Juli wird die große Eröffnung für die Bevölkerung Westhagens folgen. Zum Tag der Nachbarn am 20. Mai bietet das KulturHaus zusammen mit der Westhagener Fotografin Linda Ritter einen Fotospaziergang durch den Stadtteil an. Egal ob mit Smartphone-Kamera, Spiegelreflexkamera oder Digicam - alle Nachbar:innen können teilnehmen.Viele weitere Nachbarschaftsaktionen in Niedersachsen gibt es hier (https://www.tagdernachbarn.de/de/suche).Nordrhein-WestfalenLohmar20.05., 15.00 bis 18.00 UhrNebeneinander | Miteinander | Füreinander (https://www.tagdernachbarn.de/de/aktion/53797-lohmar-nebeneinander-miteinander-fureinander)Im März sind die ersten Ukrainer:innen in Neuhonrath angekommen. Der Tag der Nachbarn soll deshalb dafür genutzt werden, einander bei einer Runde Boule auf der Dorfwiese Schachenauel kennenzulernen und gemeinsam am Lagerfeuer Stockbrot zu genießen. Die Kinder können an dem Nachmittag Steine bemalen, Papierboote falten und schwimmen lassen. Alle Nachbar:innen sind herzlich willkommen!Viele weitere Nachbarschaftsaktionen in Nordrhein-Westfalen gibt es hier (https://www.tagdernachbarn.de/de/suche).Rheinland-PfalzNeuwied20.5., ab 16.00 UhrGemeinsam den Nachmittag verbringen und Kreatives Gestalten (https://www.tagdernachbarn.de/de/aktion/56566-neuwied-gemeinsam-den-nachmittag-verbringen-und-oder-kreatives-gestalten)Im Neuwiesenweg 38a laden Nachbar:innen zum gemütlichen Beisammensein bei Kaffee, Tee und Kuchen ein. Für diese Nachbarschaftsaktion stellen sie ihren Hof und Garten zur Verfügung. Außerdem wird es die Möglichkeit geben, selbst kreativ zu werden und beispielsweise Lesezeichen, Postkarten und Blumenstecker zu gestalten. Die Materialien dafür werden seitens der Veranstalter:innen bereitgestellt. Wer möchte, kann gerne Kuchen, eine Kanne Kaffee, oder auch eine Pflanze zum Tauschen mitbringen.Viele weitere Nachbarschaftsaktionen in Rheinland-Pfalz gibt es hier (https://www.tagdernachbarn.de/de/suche).SaarlandDudweiler20.5., 15.00 Uhr bis 19.00 UhrGemütliches Nachbarschaftstreffen in kultiger Atmosphäre (https://www.tagdernachbarn.de/de/aktion/66125-dudweiler-gemutliches-nachbarschaftstreffen-in-kultiger-atmosphare)Die Kultgiesserei e.V. plant für den Tag der Nachbarn ein gemütliches Beisammensein auf dem Vereinsgelände. Hüpfburg, Karaoke, Tischtennis-Turnier, Tischfussball und Kinderschminken stehen auf dem Programm. Außerdem gibt es Kaffee und Kuchen und je nach Wetterlage ebenfalls deftige Speisen. Das Team der Kultgiesserei freut sich auf ein gemütliches Beisammensein und informiert vor Ort auch gerne über das weitere Programm für 2022!Viele weitere Nachbarschaftsaktionen im Saarland gibt es hier (https://www.tagdernachbarn.de/de/suche).SachsenLeipzig20.5., 14.00 bis 18.00 UhrHaus- & Hoffest Mühlstrasse 14 e.V. (https://www.tagdernachbarn.de/de/aktion/04317-leipzig-haus-hoffest-muhlstrasse-14-e-v)In der Mühlstraße veranstalten Nachbar:innen ein Haus- und Hoffest mit Livemusik und diversen Aktivitäten. Jede Nachbar:in ist willkommen mitzumachen, dabei zu sein, zu verweilen und die eigene Nachbarschaft besser kennenzulernen. Die Veranstalter:innen freuen sich auf eine große Zahl an Besucher:innen und ein buntes Nachbarschaftsfest!Viele weitere Nachbarschaftsaktionen in Sachsen gibt es hier (https://www.tagdernachbarn.de/de/suche).Sachsen-AnhaltRöblingen am See25.5., 12.00 bis 19.00 UhrNachbarschafts- und Helferfest (https://www.tagdernachbarn.de/de/aktion/06317-roblingen-am-see-nachbarschafts-und-helferfest-zum-tag-der-nachbarn)Röblingen hat angepackt und kurzerhand über 500 Geflüchtete aus der Ukraine versorgt und aufgenommen. Vielfältige Hilfsangebote - von der Zimmervermittlung, bis zu Übersetzungsangeboten oder allgemeiner Unterstützung im Alltag - haben die engagierten Bürger:innen in Kürze gemeinsam auf die Beine gestellt. Die Veranstalter:innen sind unglaublich stolz auf ihren Ort und möchten dies gemeinsam mit allen Nachbar:innen mit einem bunten Programm zum Tag der Nachbarn feiern. Alle sind herzlich eingeladen vorbeizuschauen!Viele weitere Nachbarschaftsaktionen in Sachsen-Anhalt gibt es hier (https://www.tagdernachbarn.de/de/suche).Schleswig-HolsteinKiel20.5., 16.00 bis 19.30 UhrHallo Nachbarn! (https://www.tagdernachbarn.de/de/aktion/24148-kiel-hallo-nachbarn)Am Tag der Nachbarn soll gemeinsam gefeiert werden! Kaffee und Kuchen, Kunstaktion, Musik, Klönen und ein gemeinsames Abendpicknick ist geplant - ggf. wird es auch ein gemeinsames Grillfest geben. Treffpunkt ist der Quartiersgarten und auch das Wellingdorfer Wohnzimmer. Je nach Stand der Baustellen, kann die Wellingdorfer Straße an diesem Nachmittag auch zur Spielstraße werden. Das Nachbarschaftsnetzwerk freut sich auf ein buntes Fest!Viele weitere Nachbarschaftsaktionen in Schleswig-Holstein gibt es hier (https://www.tagdernachbarn.de/de/suche).ThüringenErfurt29.5., 15.00 bis 18.00 UhrFrühjahrs-Picknick (https://www.tagdernachbarn.de/de/aktion/99089-klarchen-im-park-erfurt-internationales-picknick)Die Initiative "Fremde werden Freunde" vermittelt Patenschaften für internationale Studierende und bietet beispielsweise ein Sprachcafé sowie Deutsch-Kurse für ausländische Mitbürger:innen an. Zum Tag der Nachbarn laden sie gemeinsam mit ihrem Trägerverein Mitmenschen e.V. zu einem Frühjahrs-Picknick mit Musik im Park ein. Einander Kennenlernen, zusammen essen und Spaß haben steht auf dem Programm!Viele weitere Nachbarschaftsaktionen in Thüringen gibt es hier. (https://www.tagdernachbarn.de/de/suche)Über die nebenan.de StiftungDie nebenan.de Stiftung (https://www.nebenan-stiftung.de/) ist die gemeinnützige Tochterorganisation des Berliner Sozialunternehmens Good Hood GmbH, das die Nachbarschaftsplattform nebenan.de betreibt. Die Stiftung fördert konkretes, freiwilliges Engagement in Nachbarschaft und Gesellschaft und leistet so einen Beitrag gegen Vereinsamung und gesellschaftliche Spaltung - für ein menschliches, solidarisches und lebendiges Miteinander. Neben dem Tag der Nachbarn und dem neuen Ideenwettbewerb Klimaschutz nebenan vergibt die Stiftung jährlich den Deutschen Nachbarschaftspreis, der besonders engagierte Nachbarschaftsinitiativen würdigt und sie zugleich bekannt machen soll, um andernorts zur Nachahmung anzuregen. Die nebenan.de Stiftung kooperiert mit einem großen Netzwerk aus Partnern in ganz Deutschland und ist Mitglied im Bundesverband Deutscher Stiftungen.