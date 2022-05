Aixtron-Aktionäre haben eine gute Zeit an der Börse. Ihre Aktie befindet sich im Rallyemodus und kann in den letzten Wochen stark ansteigen. Dieser Kursanstieg verläuft hitzig und ist daher recht steil. Niemand will die Rallye verpassen und daher drängen mehr Käufer in den Markt. Dieser positive Kursverlauf visualisiert zunächst Stärke. Doch an der Börse ist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...