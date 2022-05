Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die Europäische Union nimmt über eine zum 04.07.2025 fällige Anleihe (ISIN EU000A3K4DJ5/ WKN A3K4DJ) kurzfristig Kapital in Höhe von sechs Milliarden Euro auf, so die Börse Stuttgart.Der Zinssatz liege bei 0,80%. Die Zinszahlungen würden im jährlichen Turnus erfolgen. Die erste anteilige Zinszahlung stehe bereits am 04.07.2022 vor der Tür. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...